Два игрока Шахтера примут участие в ЧМ-2018 в России в составе сборной Бразилии

Тайсон и Фред попали в список из 23-х игроков 5-кратных чемпионов планеты.

Главный тренер сборной Бразилии Тите вместе со своим тренерским штабом определился с заявкой из 23 игроков, которые поедут на ЧМ-2018 в Россию.

В список попали полузащитники «Шахтера» Тайсон и Фред, а также экс-горняки Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста.

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Кассио Рамос.

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Защитники: Данило, Педро Жеромел, Марсело, Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер.

Полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Ренато Аугусто, Фред, Тайсон, Филиппе Коутиньо, Виллиан.

Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино.

На групповом этапе ЧМ-2018 по футболу Бразилия сыграет со Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.