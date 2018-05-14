ПСЖ объявил имя нового наставника

19:10, 14 мая 2018
Футбол
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Томас Тухель / bundesliga.com

Тухель подписал с парижской командой контракт, который будет рассчитан на два года. На посту главного тренера «ПСЖ» он сменит испанца Унаи Эмери, который ранее анонсировал свой уход из клуба по окончании нынешнего сезона.

44-летний Тухель с 2009-го по 2014 год работал главным тренером «Майнца». С 2015-го по 2017 год он возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой добился победы в Кубке Германии в сезоне-2016/17.

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Теги: #ПСЖ#Томас Тухель