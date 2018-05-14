Как готовят НСК "Олимпийский" к финалу Лиги чемпионов (фоторепортаж, видео)

С 15 мая НСК "Олимпийский" окончательно закроют для посещений.

Менее двух недель остается до проведения финального матча Лиги чемпионов в Киеве.

С 15 мая на НСК "Олимпийский" окончательно ограничат возможность посещений, а заезд на территорию комплекса будет категорически запрещен. Прежде чем полностью "окунуться в ожидание" Лиги чемпионов, 14 мая на НСК "Олимпийский" провели день открытых дверей. Журналисты смогли ознакомиться с подготовкой следующих локаций - внешний периметр, линия поля, чаша стадиона, ложа прессы, раздевалки игроков.

Напомним, что 26 мая за главный трофей Лиги чемпионов в Киеве сыграют "Реал" и "Ливерпуль".