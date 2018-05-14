В Киеве на Крещатике начали строительство фан-зоны к финалу Лиги чемпионов (фото)

Всего в столице будут функционировать четыре фан-зоны.

В Киеве на Крещатике начали монтировать большую фан-зону к финалу Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая. Сама площадка будет работать с 24-го по 27 мая, сообщает "44.ua".

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Как пишет "Информатор", в воскресенье монтаж фан-зоны продолжался даже под проливным дождем. Оградили даже аллею из розовых каштанов, оставив проход возле домов, где расположены магазины и рестораны. Как рассказали строители, часть улицы будет перекрыта до конца месяца - до 29-30 мая.

Всего в столице оборудуют четыре фан-зоны Лиги чемпионов. Две фан-зоны - для болельщиков команд-финалистов, чтобы они не пересекались. Одна будет в парке Шевченко, другая - на площадке перед Дворцом "Украина". Третью фан-зону хотят обустроить на Контрактовой площади.