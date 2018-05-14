Германия требует у России выдать визу журналисту, разоблачившему систему допинга в РФ

Гайо Зеппельт - известный тележурналист, автор разоблачительных материалов о допинге в российском спорте.

Немецкое правительство требует от России выдать визу журналисту канала ARD Гайо Зеппельту для освещения чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Spiegel Online.

"Запрет на въезд крайне нежелателен для России как хозяина турнира, и в глазах мира это, конечно, ограничение свободы слова", - заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Мы будем настаивать, чтобы это решение было пересмотрено", - заявила представительница МИД Германии Мария Абедар.

В немецком правительстве также назвали шаг российских властей неоправданным.

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Отметим, что журналисту телекомпании ARD Гайо Зеппельту отказали в получении российской визы, которая была нужна ему для поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года. Зеппельта занесли в России в список "нежелательных персон".

Сам Зеппельт назвал причины такого шага очевидными: "Конечно, разоблачение государственной системы допинга столь важно, что Россия считает нужными такие действия".

Зеппельт - известный тележурналист, автор разоблачительных материалов о допинге в российском спорте. Именно его материалы легли в основу более поздних расследований случаев массового применения допинга спортсменами в РФ, что привело к штрафным санкциям, в том числе против российских олимпийцев.

Напомним, после расследования ВАДА сборная России частично была не допущена на Олимпийские игры в Рио в 2016 году, а на Играх в Пхёнчхане в 2018-м выступала под нейтральным флагом.