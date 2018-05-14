Германия требует у России выдать визу журналисту, разоблачившему систему допинга в РФ

16:15, 14 мая 2018
Футбол
710
Президент ФИФА Джанни Инфантино и Владимир Путин / REUTERS

Об этом сообщает  Spiegel Online.

"Запрет на въезд крайне нежелателен для России как хозяина турнира, и в глазах мира это, конечно, ограничение свободы слова", - заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Мы будем настаивать, чтобы это решение было пересмотрено", - заявила представительница МИД Германии Мария Абедар.

В немецком правительстве также назвали шаг российских властей неоправданным.

Читайте также60 депутатов Европарламента призвали к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

Отметим, что журналисту телекомпании ARD Гайо Зеппельту отказали в получении российской визы, которая была нужна ему для поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года. Зеппельта занесли в России в список "нежелательных персон".

Сам Зеппельт назвал причины такого шага очевидными: "Конечно, разоблачение государственной системы допинга столь важно, что Россия считает нужными такие действия".

Зеппельт - известный тележурналист, автор разоблачительных материалов о допинге в российском спорте. Именно его материалы легли в основу более поздних расследований случаев массового применения допинга спортсменами в РФ, что привело к штрафным санкциям, в том числе против российских олимпийцев. 

Напомним, после расследования ВАДА сборная России частично была не допущена на Олимпийские игры в Рио в 2016 году, а на Играх в Пхёнчхане в 2018-м выступала под нейтральным флагом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Германия#ЧМ-2018 в России#допинг в российском спорте