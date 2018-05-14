В Верховной Раде хотят запретить трансляцию в Украине матчей ЧМ-2018 из России

Соответствующий законопроект внесла группа депутатов "Радикальной партии" Ляшко.

Группа депутатов фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий запрет трансляции в Украине матчей чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте украинского парламента. В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что запрет трансляции матчей ЧМ-2018 станет "актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора".

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"В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют возможность для всецелой популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение цивилизованным миром агрессивной политики России и санкции против России", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают признать, что "трансляция ЧМ по футболу в РФ нарушает законные права и интересы граждан Украины" и в связи с этим запретить ее.

Отметим, что ранее глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил, что телекомпания не будет транслировать ЧМ по футболу. Он также сообщил, что телекомпания ведет переговоры о перепродаже прав на показ матчей с несколькими украинскими телеканалами.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.