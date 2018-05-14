Решение провести финал Лиги чемпионов в Киеве требует объяснения - глава департамента Ливерпуля

Для фанатов "Ливерпуля" поиск билета на самолет и жилья в Киеве превратился в "сущий кошмар".

Глава департамента «Ливерпуля» по работе с болельщиками Тони Барретт заявил, что те, кто выбрал Киев местом проведения финала Лиги чемпионов, должны объясниться перед фанатами.

«В футболе что-то серьезно сломано, раз дух игры испытывается подобным образом. Решение провести финал в месте, куда настолько тяжело добраться и которое экстраординарно дорогое, требует объяснения», — пишет Тони Барретт в своем твиттер аккаунте.

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«Могу лишь принести свои извинения фанатам, для которых поиск билета на самолет и жилья в Киеве превращается в сущий кошмар».

Напомним, ранее сообщалось, что в канун финала Лиги чемпионов, который пройдет на киевском стадионе НСК "Олимпийский", отели столицы Украины подняли цены для туристов примерно в 100 раз.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. В решающем матче сыграют «Реал» и «Ливерпуль».