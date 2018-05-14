В Израиле футбольный клуб официально сменил название в честь Трампа

В клубе отметили, что решение о переименовании приняло его руководство.

Футбольный клуб "Бейтар" из Иерусалима (Израиль) в качестве благодарности президенту США Дональду Трампу за решение перенести американское посольство в их город решило поменять название на "Бейтар Трамп Иерусалим". Об этом сообщается в Facebook клуба.

"70 лет ждал Иерусалим международного признания, пока президент Дональд Трамп не сделал смелый шаг и не признал Иерусалим вечной столицей Израиля", – говорится в посте.

"Футбол 24" отмечает, что "Бейтар" – единственный футбольный клуб Израиля, не подписавший за свою историю ни одного арабского футболиста. Клуб имеет большую поддержку на государственном уровне.

В чемпионате Израиля "Бейтар" занимает сейчас второе место.

6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.

В клубе отметили, что решение о переименовании приняло его руководство.