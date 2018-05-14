Барселона пропустила 5 голов и проиграла впервые в чемпионате Испании, не сумев установить рекорд

Каталонцы проиграли "Леванте" со счетом 4:5.

«Барселона» неожиданно проиграла «Леванте» со счетом 4:5 в матче предпоследнего тура чемпионата Испании.

К 56-й минуте «Барселона» проигрывала 1:5, но всего за 15 минут сократила отставание до минимума (4:5). Однако даже ничьей лидер сезона так и не добился.

В составе «Леванте» два мяча забил полузащитник Энис Барди, нападающий Эммануэл Боатенг оформил хет-трик. У «Барселоны» голами отличились форвард Луис Суарес и хавбек Филиппе Коутиньо, трижды поразивший ворота хозяев.

Читайте такжеЮвентус стал чемпионом Италии в 34-й раз

До этого воскресенья каталонский клуб претендовал на уникальный сезон без поражений – такого в современной истории Испании еще никто не добивался. «Атлетик» в сезоне 1929/30 и мадридский «Реал» (1931/32) заканчивали чемпионат непобежденными, когда турнир насчитывал всего 18 туров, а не 38, как сейчас.

До этого в последний раз «Барселона» проиграла в чемпионате больше года назад – «Малаге» 8 апреля 2017-го.