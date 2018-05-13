Ювентус стал чемпионом Италии в 34-й раз

В Риме "Старая Синьора" сыграла вничью с "Ромой".

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Рома» принимала на своём поле «Ювентус». Встреча проходила в Риме на "Стадио Олимпико" и завершилась со счётом 0:0.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

С 68-й минуты «Рома» играла вдесятером после того, как полузащитник Раджа Найнгголан получил вторую жёлтую карточку.

В параллельном матче «Наполи» на выезде обыграл «Сампдорию» со счётом 2:0. В составе победителей отличились Аркадиуш Милик и Рауль Альбиоль.

«Ювентус» благодаря ничьей набрал 92 очка и стал недосягаемым для «Наполи» (88 очков) в турнирной таблице Серии А и досрочно оформил своё седьмое подряд чемпионство в Серии А. Это 34-й титул чемпиона для "Ювентуса" в истории.

«Рома» (74) находится на третьем месте, «Сампдория» (54) – на девятом.