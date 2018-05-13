Президент "Шахтера" Ахметов поздравил болельщиков, игроков и персонал клуба с чемпионством

За два последних сезона «Шахтер» выиграл пять трофеев, отметил руководитель донецкого клуба в своем обращении

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил игроков, тренеров, сотрудников и болельщиков «Шахтера» с одиннадцатым чемпионством и «золотым дублем» команды в сезоне 2017/18.

"За два последних сезона «Шахтер» выиграл пять трофеев", - говорится в тексте поздравления на официальном сайте ФК "Шахтер".

"Это значит, что, несмотря на все трудности, наш клуб остается лучшим в Украине. В этом сезоне команда показала великолепную игру в Лиге чемпионов. Мы прошли нелегкую чемпионскую гонку, проявили характер и по праву держим в руках золотые медали и Кубок Украины. Вдали от дома и родных трибун «Шахтер» еще раз защитил свой статус команды № 1", - отметил президент.

Также он особо отметил главного тренера команды: "Я хочу сказать огромное спасибо Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу. Вы проделали огромную работу, подарили болельщикам яркий сезон и второй «золотой дубль» подряд. Спасибо игрокам за красивый, атакующий, чемпионский футбол. Ребята, вы – гордость «Шахтера»! Спасибо докторам и массажистам, администраторам, менеджменту и всем сотрудникам – большой и дружной семье клуба «Шахтер».

"И самое главное, я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам «Шахтера». Сегодня каждый из вас – чемпион. Спасибо за то, что верите в «Шахтер». Спасибо за вашу поддержку и любовь. Мы играем и побеждаем для вас!", - добавил Ахметов.

"Сегодня мы празднуем чемпионство и «золотой дубль», а уже завтра начнем готовиться к новым вызовам. Потому что самое важное чемпионство для меня всегда – следующее. Наша цель – показывать сильную игру в чемпионате и Лиге чемпионов, радовать болельщиков ярким, красивым, атакующим футболом. Амбиции «Шахтера» неизменны – быть лучшими в каждой игре, в каждом турнире, в каждом новом сезоне.

С победой вас, дорогие друзья! С чемпионством! С «золотым дублем»!, - подытожил руководитель донецкого клуба.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Шахтер" выиграл у ровенского "Вереса" (1:0) и досрочно, за тур до окончания чемпионата УПЛ обеспечил себе победу в турнире. Ранее, в среду "Шахтер" выиграл в финале Кубка Украины у киевского "Динамо" со счетом 2:0.