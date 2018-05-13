Фонсека: одна команда пытается сделать из чемпионата цирк, сегодня они нашли для этого клоунов

Главный тренер "Шахтера" прокомментировал события вокруг чемпионского матча с "Вересом".

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Вересом» (1:0) и завоевание чемпионского звания в украинской Премьер-лиги.

«Мы забили очень рано и немного расслабились. У нас было много моментов. Жаль, что не смогли закончить с другим результатом. В любом случае, это еще один титул для «Шахтера». Дальние удары? Нет, такой установки не было. Просто чего-то не хватало. «Верес» не создавал опасности, мы контролировали игру.

Мы выиграли все три титула, а в прошлом году – два. В чемпионате выиграла более искренняя команда. Мы боролись против всех и вся. Я безумно счастлив! Это победа нашего президента, нашего болельщика, нашего капитана, всех, кто работает в клубе. Хочу сказать спасибо и Бернарду, которого нет рядом. Он провел фантастический сезон.

Кое-кто сделал все, чтобы «Шахтер» не стал чемпионом. Одна команда пытается сделать из чемпионата цирк. Сегодня они нашли для этого клоунов, но «Шахтер» не дал им шанса. Это была просто клоунская выходка. Кто-то думает, что все разрешено, но «Шахтер» показал, что матчи выигрываются на поле.

К счастью, мы чемпионы! Многие этому расстроены, потому что они хотели этому воспрепятствовать и играли грязно. Но мы смогли победить!

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Как приводить людей на стадион с такими эпизодами? Это невозможно с такой грязью! Украина в двух неделях от финала Лиги чемпионов. Какой имидж мы передаем о нашем чемпионате? Грустно! Есть люди, которые думают, что деньги могут купить все и всех. Но спортивная правда выиграла! Выиграл тот, кто играл честно.

У нас будут амбиции выиграть в следующем туре (против "Динамо". - УНИАН). Мы зайдем на этот стадион чемпионами, нравится это кому-то или нет. Приедем туда побеждать! Хотим показать, что такое футбол и наш клуб.

В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего. Я счастлив здесь, ведь мы выигрываем все. Мне нравится здесь жить, нравится клуб и его работники. Но через несколько дней вы узнаете новости.

Посвящаю победу всем, кто работал с нами», – сказал Фонсека в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что сегодняшний поединок "Шахтер" - "Верес" мог не состояться из-за того, что 9 футболистов отравились перед игрой. Однако четверо футболистов из этих девяти затем все же сыграли с "Шахтером".

"Шахтер" благодаря победе над "Вересом" - 1:0 - в 11-й раз стал чемпионом Украины.