Динамо победило Зарю в матче предпоследнего тура УПЛ

Победный гол забил Беньямин Вербич.

В Запорожье состоялся поединок предпоследнего 31-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Заря принимала Динамо.

Поединок завершился минимальной победой киевского клуба - 1:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

Единственный гол в матче был забит на 68-й минуте, когда Артем Беседин прорвался по левому флангу и отдал точную передачу в центральную зону на Беньямина Вербича, который реализовал момент, забив свой 3-й мяч в чемпионате Украины.

В параллельном матче Шахтер обыграл Верес и сохранил 5-очковый отрыв от Динамо, завоевав чемпионское звание. Динамовцы завершают сезон на втором месте, и заключительный поединок 19 мая Динамо - Шахтер не будет иметь турнирного значения.