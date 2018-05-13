Шахтер обыграл Верес и в 11-й раз стал чемпионом Украины
21:29, 13 мая 2018Футбол
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В этом сезоне "горняки" сделали "золотой дубль".
Шахтер в 11-й раз выиграл чемпионат Украины / ФК "Шахтер"
В Харькове завершился матч предпоследнего 31-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором Шахтер принимал Верес и победил со счетом 1:0, сообщает сайт УПЛ.
Единственный гол в матче на 5-й минуте забил Марлос, реализовав пенальти.
Таким образом, за один тур до финиша "горняки" досрочно стали чемпионами Украины, выиграв это звание в 11-й раз в истории. Матч последнего тура Динамо - Шахтер уже не будет иметь турнирного значения - киевляне отстают от донецкой команды на 5 очков.
В нынешнем сезоне Шахтер сделал золотой дубль, выиграв и Кубок, и чемпионат Украины. Напомним, что 9 мая в финале Кубка Украины Шахтер обыграл Динамо - 2:0.
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