Онлайн видео-трансляция Заря - Динамо: Премьер-лига, 31-й тур

В Запорожье проходит матч 31-го тура УПЛ с участием команд первой шестерки.

Сегодня в Запорожье проходит матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Заря" принимает "Динамо".

"Заря" ведет борьбу за бронзовые медали, отставая от "Ворсклы", которая идет на третьем месте, на 2 очка.

"Динамо" - на втором месте (67 очков).

Матч начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".