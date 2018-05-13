Онлайн видео-трансляция Заря - Динамо: Премьер-лига, 31-й тур
19:27, 13 мая 2018Футбол
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В Запорожье проходит матч 31-го тура УПЛ с участием команд первой шестерки.
ua-football.com
Сегодня в Запорожье проходит матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Заря" принимает "Динамо".
"Заря" ведет борьбу за бронзовые медали, отставая от "Ворсклы", которая идет на третьем месте, на 2 очка.
"Динамо" - на втором месте (67 очков).
Матч начнется в 19.30.
ТВ-трансляция - телеканал "2+2".
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