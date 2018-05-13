Онлайн видео-трансляция Заря - Динамо: Премьер-лига, 31-й тур

19:27, 13 мая 2018
Футбол
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ua-football.com

"Заря" ведет борьбу за бронзовые медали, отставая от "Ворсклы", которая идет на третьем месте, на 2 очка.

"Динамо" - на втором месте (67 очков).

Матч начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".

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Теги: #УПЛ-2017/18