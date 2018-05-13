Это финал: какое «пенальти» приготовил финал Лиги Чемпионов для Украины (видео)

Большой футбол снова едет в Украину! Куда же на самом деле делись деньги, выделенные на подготовку к финалу ЛЧ в Киеве и как подорожали квартиры, гостиницы и, даже, проститутки в столице Украины.

Еще 2 года назад никто не мог подумать, что финал футбольной Лиги Чемпионов состоится в Киеве. Порой даже не понятно, кто ждет 26-го мая: футболисты или политики?

Власть выделяет огромные деньги на подготовку к футбольному матчу. И все бы ничего, если бы украинцев не уверяли: финал УЕФА не затронет налогоплательщиков.

В сюжете "Украинских сенсаций" журналисты проверили, на что в действительности идут выделенные деньги.

Сентябрь 2016. Президиум УЕФА собирается на внеочередной конгресс. Тот самый, где Мишель Платини после коррупционного скандала в последний раз выйдет на высокую трибуну и как-то неохотно скажет свое прощальное слово. Он больше не президент. Его заменит словак Александер Чеферин. Но украинцев коррупцией не удивишь. Вот, что действительно удивит, это то, что в тот день станет известно. Большой футбол снова приедет в Украину!

Президент ФФУ громкого объявит на весь мир: финал УЕФА 2018 состоится в Киеве!

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Но киевской инфраструктуре никак не помешали бы заявлении миллионы. Это и дороги, и общественный транспорт и, даже, безопасность.

Пенальти для украинских чиновников: куда делись 25 млн и кому депутаты звонят, чтобы получить бесплатные билеты на матч. А также приключения молодых туристов из Африки и Канады: куда их доведет «экзотический» английский язык в наших краях.

А также все, что так не хотели слышать наши чиновники о «деревья на колесах» - они же «Богданы». И какой вопрос заставит чиновников бегать от журналистов быстрее Месси.

И конечно же «50 оттенков жлобства» - как подорожали квартиры, гостиницы и даже проститутки в столице наканунке ЛЧ.

Но даже это все равно не останавливает людей ехать в Украину и изучать ее особенности, ее недостатки. Сайты иностранных посольств пестрят предупреждениями, мол, «будьте осторожны в местах скопления людей» и «готовьтесь быть обманутыми в любой момент». А обманутых иностранцев домой возвращается немало. И это наша страна, в которой живем мы и создаем мы. И в наших силах что-то менять, если чиновники уже десятилетиями ничего не могут.