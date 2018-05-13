Григорий Суркис: Динамо не продается (видео)

Вице-президент УЕФА опроверг информацию о возможной продаже клуба.

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал слухи о возможной продаже киевского "Динамо", а также о том, что имеются проблемы с финансированием клуба.

"Мне нечего опровергать. Если вы обратитесь к игрокам, тренерам, тем, кто обслуживает команду, нужно обратить внимание, что это около тысячи людей. Они работают для того, чтобы все команды имели все. Если кто-то скажет, что есть задержка зарплаты на месяц, тогда будет уместно обсуждать первую часть вопроса.

А по поводу Ярославского, китайцев или кого-то другого – это не обсуждается. «Динамо» не продается. Потому что мой брат неравнодушен с малых лет к судьбе «Динамо», потому что он любит этот клуб. Никто и никогда не мог его упрекнуть в том, что клуб не финансируется. Действительно, в Украине идет война, есть обстоятельства, при которых легионеры не хотят к нам ехать", – сказал Григорий Суркис в комментарии #FootballHub.