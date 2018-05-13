Салах признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге

Египтянин опередил вратаря "МЮ" Де Хеа, игроков "Ман Сити" Де Брюйне и Стерлинга, форварда "Тоттенхэма" Кейна и защитника "Бернли" Тарковски.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду лучшему игроку сезона в английской премьер-лиге.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

По итогам совместного голосования экспертов, а также капитанов команд АПЛ и болельщиков, египтянин опередил вратаря МЮ Давида Де Хеа, защитника Бернли Джеймса Тарковски, хавбеков Ман Сити Кевина Де Брюйне и Рахима Стерлинга, а также форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

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Это не первая награда египтянину в 2018 году. Ранее Ассоциация футболистов-профессионалов Англии (PFA) также признала Салаха лучшим в нынешнем сезоне АПЛ.

В активе Салаха в этом чемпионате - 31 забитый мяч, благодаря чему он сравнялся по этому показателю с Луисом Суаресом, Криштиану Роналду и Аланом Ширером. Если же сегодня Мохамед забьет Брайтону, то станет лучшим бомбардиром в истории турнира.

Салах перешел в Ливерпуль летом прошлого года из Ромы. За его трансфер Красные заплатили римлянам 42,5 миллиона евро.