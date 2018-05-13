Футболисты Вереса хотят уйти из клуба после приказа не играть с Шахтером

Многие футболисты не согласны с решением клуба сорвать матч с "Шахтером" и теперь будут инициировать разрыв контрактов, так как не видят своего будущего в команде с таким руководством.

Скандал вокруг сорванного матча "Шахтер" - "Верес", который мог стать чемпионским, набирает обороты.

Сегодня в 5 часов утра "Верес" вернулся в Винники. Автобус с командой встречали журналисты каналов "Футбол", сообщает Террикон. Увидев прессу, в ровенском клубе не сразу стали открывать двери автобуса, а когда через несколько минут футболисты все же стали выходить из салона, многие из них закрывали лицо от телекамеры.

По словам клубного врача Виркуна, он не знает, где отравились девять футболистов - или вечером в гостинице, или на автозаправке по пути в Харьков. Когда игроки стали жаловаться на плохое самочувствие, он поставил им капельницу, снабдил медикаментами (левомицитин, активированный уголь и др.), а потом обратился к руководству за дальнейшими инструкциями. Руководство приказало возвращаться в Винники.

Обращаться к врачам в Харькове "Верес" не стал - по словам врача, клуб не хотел разводить панику и привлекать санэпидемстанцию. По информации источников каналов "Футбол", по приезду домой в госпиталь для сдачи анализов обратились четверо футболистов "Вереса".

Кроме того, как стало известно "Футбол NEWS", многие футболисты не согласны с решением клуба сорвать матч с "Шахтером" и теперь будут инициировать разрыв контрактов, так как не видят своего будущего в команде с таким руководством.

Позже издание SportArena сообщило, что чартерный рейс с игроками Вереса приземлится в Харькове около 15:20. Ориентировочное время вылета самолета с ровенчанами из аэропорта Данила Галицкого во Львове — 14:00.

Ранее стало известно, что Верес решил вернуться в Харьков к матчу с Шахтером, несмотря на отравление девятерых футболистов. Причины решения отправить команды обратно на поединок неизвестны.

Как сообщал УНИАН, накануне девять игроков Вереса отравились перед матчем с "Шахтером". Из-за массового пищевого отравления Верес просил о переносе матча 31-го тура против донецкого Шахтера, и в Премьер-лиге были готовы пойти навстречу клубу. Тем не менее, позже в УПЛ решили, что ситуацию нельзя считать форс-мажором

Матч должен состояться сегодня в Харькове. Начало игры в 19.30.