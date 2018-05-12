Команды Коноплянки и Ярмоленко попали в Топ-4 Бундеслиги и Лигу чемпионов 2018/19

21:00, 12 мая 2018
Футбол
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Коноплянка стал вице-чемпионом Германии по футболу / bundesliga.com

В Германии в субботу состоялись матчи последнего тура чемпионата Бундеслиги, по итогам которых в турнирной таблице "Шалько-04" из Гельзенкирхена финишировал на 2-м месте, а "Боруссия" (Дортмунд) - на 4-м.

Обе команды пробились в Лигу чемпионов сезона 2018/19, сообщает официальный сайт соревнования.

"Шальке" сегодня обыграл "Айнтрахт" из Франфуркта со счетом 1:0. В свою очередь, "Боруссия" уступила "Хоффенхайму" в гостях 1:3.

Тем не менее, команде удалось избежать вылета из Топ-4 команд итоговой турнирной таблицы Бундеслиги.

У чемпиона Германии "Баварии" изх Мюнхена 84 очка, "Шальке-04" - 63, "Хоффенхайма", "Боруссии" и "Байера" из Леверкузена - по 55. По дополнительным показателям, "Байер" оказался лишь на 5-м несчастливом месте. Кстати, за эту команду до конца нынешнего сезона играл капитан молодежной сборной Украины Денис Юрченко.

Со следующего сезона украинской легионер сменит клуб.

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Теги: #Коноплянка Шальке#Ярмоленко Боруссия#Бундеслига Боруссия - Шальке