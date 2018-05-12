Девять игроков Вереса отравились: матч против Шахтера не будет перенесен

Игра должна была состояться в воскресенье, 13 мая.

Из-за массового пищевого отравления Верес просил о переносе матча 31-го тура против донецкого Шахтера, и в Премьер-лиге были готовы пойти навстречу клубу.

Тем не менее, позже в УПЛ решили, что ситуацию нельзя считать форс-мажором. сообщает Трибуна

Ранее сообщалось, что поединок между Шахтером и Вересом запланирован на воскресенье, однако велика вероятность, что он в назначенное время все-таки не состоится. Все — из-за пищевого отравления, которое делает невозможным участие некоторых игроков команды в предстоящей встрече, сообщает SportArena.

В Вересе пока эту информацию не комментируют, однако, как стало известно изданию, подобная проблема действительно случилась. Более того, делегация клуба уже покинула Харьков и отправилась на поезде во Львов.

Примечательно, что перенос матча Шахтер — Верес мог повлиять на время проведения и других поединков. По регламенту чемпионата поединки двух последних туров должны играться в одно время (ст.9, п.14). Только в случае если они никак не влияют друг на друга в турнирном плане, их можно разнести по времени, но все три матча 31-го тура в первой шестерке имеют взаимное влияние.

Позже стало известно, что девять футболистов первой команды Вереса отравились перед встречей с Горняками. В виду этого, в распоряжении у тренерского штаба ровенчан не остается игроков, чтобы набрать себе заявку на завтрашний матч.