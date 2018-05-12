Сталь - Александрия - 1:2: один из аутсайдеров УПЛ не смог "зацепиться" за очки

"Сталь" проиграла и продолжает вести "борьбу за выжывание" с одесским "Черноморцем".

В Киеве на "Оболонь-Арене" завершился матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором один из аутсайдеров "Сталь" из Каменского принимала лидера таблицы второй "шестерки" команд - "Александрию" и уступила сопернику.

Матч завершился со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Номинальные хозяева сумели забить гол лишь в концовке игры, уже при счете 0:2.

Идущий на 7-м месте в турнирной таблице - лидер "второй шестерки" - клуб из Александрии - решил судьбу матча в течение 2 минут.

На 75-й минуте игрок "Александрии" Андрей Бацула точным ударом с острого угла вывел свою команду вперед свою команду вперед. Голкипер "Стали" в этом эпизоде слишком сильно открыл ближний угол и, как раз туда, и пришелся удар защитника.

А спустя 2 минуты, на 77-й,Андрей Цуриков отправил мяч в сетку из вратарской после блестящего прострела от Старенького с правого фланга - 0:2.

"Стамль" свой гол забила лишь в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, когда Марьян Мысык реализовал пенальти. Игрок спокойно развел голкипера и мяч по разным углам - 1:2.

Таким образом, нас счету "Александрии" уже 42 балла и более чем уверенное 7-е место в турнирной таблице УПЛ.

В свою очередь, у "Стали" 26 очков и команда продолжает борьбу с одесским "Черноморцем" за 11-12 места в турнирной таблице, где аутсайдер напрямую покинет элитный дивизион, а 10-11 команды таблицы проведут игры плей-офф со 2-3 командами УПЛ.