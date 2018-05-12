Олимпик - Черноморец - 1:0: дончане вырвали победу на предпоследней минуте игры

Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал одесский "Черноморец" и вырвал победу в самой концовке матча.

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в приблизительно равной борьбе с незначительным превосходством дончан. Но, реализовать его в гол игроки "Олимпика" не могли до самой концовки игры.

Единственный голевой эпизод случился на 89-й минуте, когда Балашовв навесил со штрафного с левого фланга, Безрук не сумел перехватить, и мяч попал в игрока "Черноморца" Сергея Люльку от которого... залетел в ворота - автогол.

Уже в добавленное арбитром время, на 90+6 минуте Ивица Жунич отправил мяч в ворота Олимпика, но арбитр зафиксировал оффсайд.

Таким образом, "Олимпик" набрал 36 очков в турнирной таблице и опередил львовские "Карпаты" (34) в борьбе за 8-9 места.

В свою очередь, у "Черноморца" осталось 26 баллов и команда по-прежнему уступает в борьбе со "Сталью" из Каменского за 11-12 места, где аутсайдер турнира напрямую вылетит из УПЛ.