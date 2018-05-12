"Зирка" - "Карпаты" - 1:1: команды сыграли вничью в стартовом матче тура Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:1.

В Кропивницком завершился стартовый матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (вторая 6-ка), в котором "Зирка" принимала львовские "Карпаты" и не сумела обыграть соперника.

Игра завершилась со счетом 1:1 сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча решилась в концовке первого тайма.

На 38-й минуте счет открыли хозяева поля. Гедж запустил в отрыв по правому флангу Билонога, тот вошел в штрафную и сделал прострел, а Сергей Петров переправил мяч в ближний угол.

Но, уже в добавленное арбитром время к первому тайму, на 45+3 минуте, львовяне сравняли результат. Гол с пенальти забил Карраскаль. Паст в прыжке зацепил мяч, но не сумел предотвратить взятие ворот.

Таким образом, "Карпаты" набрали 34 очка и обогнали донецкий "Олимпик" в борьбе за 8-9 места. У "Зирки" - 31 балл и, как и прежде, 10-е место в таблице.