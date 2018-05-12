Комитет по этике ФФУ признал поведение тренера "Зари" Вернидуба неприемлемым
Поведение главного тренера луганской "Зари" стало темой обсуждения сегодняшнего заседания Комитета по этике Федерации футбола Украины. Ранее наставник луганской команды на послематчевой пресс-конференции позволил себе нелицеприятные комментарии в адрес телеканалов "Футбол 1/2".
Высказывания специалиста признаны неприемлимыми, сообщил в своем Facebook руководитель каналов Александр Денисов.
"Только что закончилось заседание Комитета Этики и Честной игры. Как итог, жонглирование Вернидуба на послематчевой пресс-конференции аналогиями нацистских преступников с телеканалами «Футбол», признано нарушающим все мыслимые нормы этики. Собственно, что и требовалось доказать.
Читайте такжеТренер луганской "Зари" Вернидуб может возглавить киевское "Динамо"
Дело передано в КДК ФФУ для вынесения максимально сурового наказания в отношении этого человека. Никаких злорадных отписок с нашей стороны по этому поводу не будет. Уверен, данный прецедент станет хорошим уроком для некоторых горячих парней", - прокомментировал журналист.
Вернидуб после матча 30-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером» (1:2) заявил, что Геббельс был рупором Гитлера, а телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» – рупоры «горняков».
Ранее сообщалось, что «Заря» намерена обратиться в суд за распространение недостоверной информации телеканалом «Футбол 1».