Комитет по этике ФФУ признал поведение тренера "Зари" Вернидуба неприемлемым

Наставник луганской команды на послематчевой пресс-конференции позволил себе нелицеприятные комментарии в адрес телеканалов "Футбол 1/2".

Поведение главного тренера луганской "Зари" стало темой обсуждения сегодняшнего заседания Комитета по этике Федерации футбола Украины. Ранее наставник луганской команды на послематчевой пресс-конференции позволил себе нелицеприятные комментарии в адрес телеканалов "Футбол 1/2".

Высказывания специалиста признаны неприемлимыми, сообщил в своем Facebook руководитель каналов Александр Денисов.

"Только что закончилось заседание Комитета Этики и Честной игры. Как итог, жонглирование Вернидуба на послематчевой пресс-конференции аналогиями нацистских преступников с телеканалами «Футбол», признано нарушающим все мыслимые нормы этики. Собственно, что и требовалось доказать.

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Дело передано в КДК ФФУ для вынесения максимально сурового наказания в отношении этого человека. Никаких злорадных отписок с нашей стороны по этому поводу не будет. Уверен, данный прецедент станет хорошим уроком для некоторых горячих парней", - прокомментировал журналист.

Вернидуб после матча 30-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером» (1:2) заявил, что Геббельс был рупором Гитлера, а телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» – рупоры «горняков».

Ранее сообщалось, что «Заря» намерена обратиться в суд за распространение недостоверной информации телеканалом «Футбол 1».