Президент Аргентины не приедет на чемпионат мира-2018 в Россию

В данном случае сыграл не фактор политического бойкота а экономическая ситуация в стране.

Президент Аргентины Маурисио Макри не посетит чемпионат мира в России.

Визит отменяется из-за обострения экономического кризиса в Аргентине, сообщает Soccernews со ссылкой на источник в окружении Макри.

Во вторник лидер южноамериканской страны запросил помощь у Международного валютного фонда (МФВ) на фоне резкого падения курса национальной валюты.

"Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом. Он [президент] точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается", - сообщил источник.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.