Президент Аргентины не приедет на чемпионат мира-2018 в Россию
10:46, 12 мая 2018Футбол
270
В данном случае сыграл не фактор политического бойкота а экономическая ситуация в стране.
Макри отказался от поездки на ЧМ-2018 из-за сложной внутренней ситуации в Аргентине / soccernews.ru
Президент Аргентины Маурисио Макри не посетит чемпионат мира в России.
Визит отменяется из-за обострения экономического кризиса в Аргентине, сообщает Soccernews со ссылкой на источник в окружении Макри.
Во вторник лидер южноамериканской страны запросил помощь у Международного валютного фонда (МФВ) на фоне резкого падения курса национальной валюты.
"Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом. Он [президент] точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается", - сообщил источник.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter