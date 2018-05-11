Полузащитник "Динамо" Калитвинцев продлил контракт со столичным клубом на 2 года

Новое соглашение 25-летнего футболиста с ФК «Динамо» Киев рассчитана до конца сезона 2019/2020.

Полузащитник «Динамо» Владислав Калитвинцев подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение 25-летнего футболиста с ФК «Динамо» Киев рассчитана на два года – до конца сезона 2019/2020, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

До киевского «Динамо» Калитвинцев попал, когда ему было 10 лет. Дебютный матч за первую команду провел 9 мая 2010 года в последнем туре чемпионата Украины против запорожского «Металлурга» (3:0). Причем, полузащитник не только отметился голевой передачей, когда Артем Милевский забивал второй мяч, но и стал самым молодым дебютантом в истории «Динамо» в национальном первенстве. Калитвинцев одел бело-синюю футболку в 17 лет 4 месяца и пять дней.

Всего за «Динамо» Калитвинцев провел 13 матчей (забил 2 мяча). В сезоне 2013/2014 на правах аренды выступал за чешский «Слован» (13 матчей), а позже - за одесский «Черноморец» (32 матча, 5 мячей) и луганскую «Зарю» (15 матчей, 2 мяча).

В начале первой половины нынешнего сезона за луганчан провел 6 матчей и забил 1 мяч, после чего получил травму, которая не позволила ему продолжить выступления. Зимой Владислав вернулся в «Динамо», а сейчас уже полностью восстановился и с нетерпением ждет возвращения на поле.