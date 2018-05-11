Госпогранслужба Украины о ЧМ-2018: "главная рекомендация – не ехать на территорию России"

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины отметил, что это дополнительные риски для самих людей, начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, почему украинским болельщикам не стоит ехать на ЧМ-2018 по футболу в России.

“Моя позиция остается неизменной: независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего. Это логично и правильно, и речь здесь не столько о патриотизме, как об уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ. Поэтому главная рекомендация для болельщиков – болеть дома и не ехать на территорию России”, – заявил Слободян в студии телеканалуUATV.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины отметил, что это еще и дополнительные риски для самих людей: “Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как " вербовки”, – пояснил спикер.

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Также Слободян рассказал о том, как в Госпогранслужбе продолжается подготовка к принятию болельщиков на финал Лиги чемпионов УЕФА, который проведут в Киеве.

“Мы совместно с подразделениями МВД, Нацгвардией, Нацполицией готовим комплекс мер по обеспечению, с одной стороны, законности во время пропуска болельщиков, а с другой – чтобы это все происходило на высоком уровне безопасности. Только в Борисполе мы ожидаем около 100 чартерных рейсов и более 20 тыс. болельщиков, которые прилетают этими рейсами. Поэтому уровень безопасности будет очень высоким”, – подытожил гость телеканала.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.

Чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.