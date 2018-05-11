Команды УПЛ проведут дома первые матчи, команды ПФЛ - решающие матчи.

В Доме футбола 11 мая состоялась жеребьевка матчей плей-офф Чемпионата УПЛ сезона 2017/18 годов.

Команды УПЛ проведут дома первые матчи, команды ПФЛ - решающие матчи, сообщает официальный сайт лиги.

Согласно Регламенту соревнований, команда, занявшая 11-е место в УПЛ, играет два матча плей-офф с командой, которая по итогам сезона заняла 2-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ.

Команда, которая заняла 10-е место в УПЛ, играет два матча плей-офф с командой, которая по итогам сезона заняла 3-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ.

Согласно жеребьевке, в первых матчах плей-офф хозяевами поля будут команды УПЛ. В ответных матчах плей-офф хозяевами поля будут команды ПФЛ.