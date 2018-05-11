Сборная Украины узнала соперников на групповом этапе ЧЕ по мини-футболу

Соревнования пройдут в Киеве с 12-го по 18-е августа с участием 20 сильнейших команд Старого света.

В пятницу, 11-го мая, в Киеве состоялась жеребьевки чемпионата Европы по мини-футболу 2018-го года.

Украина, как хозяйка турнира, напрямую попала в группу А из первой корзины. В рамках группового этапа соревнований сборной Украины предстоит встретиться с Черногорией, Словакией, сообщает Sport.ua.

В соревнованиях примут участие 20 сборных команд, разделенные на 4 группы.

Полные результаты жеребьевки:

Группа А: Украина, Черногория, Словакия, Италия, Бельгия.

Группа В: Румыния, Испания, Англия, Израиль, Австрия.

Группа С: Босния и Герцеговина, Казахстан, Болгария, Ирландия, Албания.

Группа D: Чехия, Венгрия, Сербия, Турция, Азербайджан.

Команды в мини-футбольных поединках проходят на уменьшенном поле по правилам, очень сходным с правилами большого футбола. С каждой стороны на поле находятся по пять полевых игроков и вратарь.

Турнир пройдет с 12-го по 18-е августа в Киеве на мини-футбольном стадионе, расположенном в центре массового и детского футбола парка «Город Спорта» (Гидропарк).