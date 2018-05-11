Игрок Шахтера Степаненко: Матч с Вересом важнее финала Кубка против Динамо

Полузащитник донецкой команды рассказал об эмоциях перед "золотым матчем" горняков.

Тарас Степаненко рассказал об успехе в финале Кубка и предстоящей встрече с чемпионата УПЛ с «Вересом» на открытой тренировке команды.

– Работаем с положительными эмоциями после победы над принципиальным соперником, с которым три матча не удавалось забить. Провели хороший поединок и заслуженно выиграли. Важно психологически восстановиться к «Вересу» – возможно, эта встреча еще важнее кубковой. Все готовятся серьезно и без эйфории, - отметил Степаненко, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

На вопрос о том, как долго праздновали победу в Кубке и во сколько отправились спать, игрок отметил: "Мы поздно прилетели. Я был дома где-то в полтретьего и сразу лег".

А на предположенте о том, что подарил медаль детям, игрок подтвердил: "Да, вчера старший сын надел ее и ходил так все утро. Им это тоже приятно".

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На вопрос о том, осознаете, что буквально за неделю можно положить в Кубок медали чемпионата, Степаненко уточнил: "Даже не за неделю, а за три дня. Предстоит матч года – вся наша работа за сезон может принести плоды уже в это воскресенье. Нужно подойти очень внимательно, и, дай Бог, все сложится успешно".

А на замечание о том, что в прошлом сезоне был большой отрыв, а в этом вы боретесь с «Динамо» фактически до последнего тура, заметил: "Защищать титул всегда тяжелее, чем его выиграть. Сезоном ранее мы два года не становились чемпионами, и на каждый матч был сумасшедший настрой. Плюс спад и смена футболистов у «Динамо». «Шахтер» проводил каждый тур с запредельной концентрацией – отсюда и отрыв в 13 пунктов. В этом сезоне у нас были ошибки и потери очков, но на заключительные туры мы собрались и должны сделать последний шаг в воскресенье".

Отвечая на последний вопрос - об интересе к игроку со стороны английских клубов, Степаненко ответил: "Сейчас я об этом не думаю. Мы выиграли Кубок и хотим победить в чемпионате. А мысль о том, что будет летом, меня не сильно интересует".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Верес" состоится в воскресенье, 13 мая на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 19.30.