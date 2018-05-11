Гвардиола доволен игрой Зинченко в матче Манчестер Сити с Брайтоном

Украинец вновь занял позицию левого фулбека, выйдя с первых минут на матч против "Чаек".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высоко оценил игру украинца Александра Зинченко в последнем матче чемпионата АПЛ против Брайтона (3:1).

Украинец вновь занял позицию левого фулбека, выйдя с первых минут на матч против "Чаек". Оппонентом Зинченко на фланге был вингер Брайтона Антони Нокар, и, по словам Гвардиолы, Александр с ним справился, сообщает SportArena со ссылкой на Manchester Evening News.

«Можно было бы сказать себе, что матч против Брайтона не имеет значения. Но решили так не делать, на поле вышли 11 игроков, настроенных на игру. Зинченко действовал на позиции фулбека и справился в противостоянии с Антони Нокаром — одним из лучших и опасных вингеров в АПЛ. Это хороший сигнал с точки зрения наших дальнейших перспектив», — сказал главный тренер Горожан в интервью.

Для Зинченко матч против Брайтона стал 8-м в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. В общей сложности Зинченко провел 14 матчей во всех турнирах за Ман Сити.

Заключительный поединок сезона команда Пепа Гвардиолы проведет против Саутгемптона 13 мая. В случае победы Горожане достигнут отметки в 100 очков в турнирной таблице.