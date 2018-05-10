Степаненко про реплику Гармаша: "я не держу на него зла"

Игрок Шахтера прокомментировал высказывание футболиста киевского Динамо.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко отреагировал на слова сказанные в его сторону после финального матча Кубка Украины игроком Динамо Денисом Гармашем.

Накануне Шахтер в Днепре со счетом 2:0 обыграл Динамо и выиграл Кубок Украины. После игры полузащитник киевлян Денис Гармаш обвинил игрока донецкой команды Тараса Степаненко в нечестной игре и назвал его гнилым человеком. Степаненко ответил в комментарии Football.ua.

- Шахтер одержал уверенную победу над Динамо в финале Кубка. Проигрывать никто не любит, поэтому слова Гармаша — это эмоции. Слова неприятные, но я не держу на него зла, буду выше этого. Нужно уметь прощать, также как нужно уметь проигрывать. Хочу поздравить всех болельщиков Шахтера с заслуженной победой в Кубке Украины!