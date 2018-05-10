Как Шахтер выигрыш Кубка праздновал в раздевалке (видео)

Донецкий клуб опубликовал видеоролик того, что происходило в раздевалке после матча против "Динамо" в финале Кубка Украины.

Донецкий "Шахтер" опубликовал видеоролик о том, как команда праздновала победу в финальном матче Кубка Украины над киевским "Динамо" в раздевалке "Днепр-Арены".

Видеоролик опубликован на официальном You-Tube канале ФК "Шахтер" (Донецк).

"Шахтер" выиграл Кубок Украины в 12-й раз и установил рекорд по количеству побед в турнире. Ранее, у горняков и динамовцев из Киева было по 11 побед.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 в финале Кубка Украины, который состоялся в Днепре.