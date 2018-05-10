Шевченко: состояние сборников в матче Динамо - Шахтер мне понравилось

Главный тренер сборной Украины поделился мнением о финальном матче Кубка Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о финальном матче Кубка Украины «Динамо» – «Шахтер» (2:0).

«Мне игра «Шахтера» и «Динамо» понравилась. Настоящий финал, а главным его отличием стала бескомпромиссная, но корректная борьба, чего в таких матчах не всегда хватает. На этот раз провокаций и столкновений на поле было меньше, чем обычно – игроки сосредоточились на реализации своих футбольных качеств. В этом больше преуспел "Шахтер", и я поздравляю его с победой", - отметил Шевченко.

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Говоря о состоянии игроков "Динамо" и "Шахтера", вызванных в национальную сборную, он сказал:

"Состояние сборников обеих команд мне понравилось – видно, что ребята находятся в хорошей форме. Надеюсь, они сохранят ее до матчей сборной Украины, и мы проведем хорошую учебно-тренировочную работу, которую закрепим спаррингами".

Напомним, тренировочный сбор сборной Украины начнется 23 мая в Харькове. 31 мая пройдет товарищеский матч со сборной Марокко, а 2 июня – с Албанией.