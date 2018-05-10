Легендарного тренера "МЮ" Фергюсона выписали из интенсивной терапии и перевели в стационар

"Манчестер Юнайтед" выступил с официальным заявлением.

«Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением по поводу состояния здоровья бывшего тренера команды сэра Алекса Фергюсона.

«Сэр Алекс больше не нуждается в интенсивной терапии и продолжит реабилитацию в стационаре. Его семья была потрясена уровнем поддержки и количеством добрых пожеланий, но по-прежнему настаивает на неприкосновенности частной жизни. Это будет жизненно важно на следующем этапе восстановления», – написал аккаунт «МЮ» в твиттере.

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Напомним, легендарный тренер "МЮ" Алекс Фергюсон пожаловался на плохое самочувствие в прошлый четверг, а на следующий день был госпитализирован и прооперирован. В этот понедельник, 7 мая, состояние Фергюсона улучшилось, он вышел из комы.

Фергюсон тренировал «Юнайтед» с 1986 по 2013 год и выиграл 13 чемпионских титулов Премьер-лиги.