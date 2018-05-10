"Побольше секса!": чемпион мира Ромарио дал "горячий" совет молодому футболисту сборной Бразилии

21-летний Габриэл Жезус будет одной из главных надежд бразильской сборной на предстоящем чемпионате мира.

Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио дал совет нападающему национальной команды Габриэлу Жезусу в преддверии чемпионата мира 2018 года по футболу.

Его слова приводит Lance!

«Уделяй больше времени сексу! Вот что я обязательно посоветую тебе. Кроме того, старайся хорошенько расслабиться в выходные. Но, конечно, концентрируйся как следует в дни игр и непосредственно во время матчей. Каждый возникающий голевой момент ты должен воспринимать так, будто другого уже не будет», — заявил Ромарио.

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По мнению Ромарио, который завоевал титул чемпиона мира в 1994 году, поклонники сборной Бразилии возлагают надежды на Жезуса, поэтому он должен забивать мячи и вновь принести Бразилии победу на мундиале.

Летом 2016 года Жезус подписал контракт с английским «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел в составе своего клуба 40 матчей, забил 16 голов и отдал 5 голевых передач.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Сербией и Швейцарией.