В России запретят жарить шашлыки во время чемпионата мира по футболу

В городах, принимающих матчи мундиаля, будет введен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим введут в России во время проведения чемпионата мира по футболу. Он предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, а также повышенные штрафы за нарушения.

Соблюдение особого режима должны обеспечить местные власти, сообщают «Известия».

Читайте такжеНа стадионе ЧМ-2018 в Волгограде забыли установить перегородки в туалете

В большинстве российских регионов, где будут проходить игры ЧМ-2018, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыка на мангалах. Под запрет попадет и сжигание мусора. Лесные инспекторы, пожарные и добровольцы будут патрулировать территории на предмет нарушений.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.