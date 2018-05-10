В России запретят жарить шашлыки во время чемпионата мира по футболу
11:54, 10 мая 2018Футбол
289
В городах, принимающих матчи мундиаля, будет введен особый противопожарный режим.
russianpulse.ru
Особый противопожарный режим введут в России во время проведения чемпионата мира по футболу. Он предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, а также повышенные штрафы за нарушения.
Соблюдение особого режима должны обеспечить местные власти, сообщают «Известия».
Читайте такжеНа стадионе ЧМ-2018 в Волгограде забыли установить перегородки в туалете
В большинстве российских регионов, где будут проходить игры ЧМ-2018, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыка на мангалах. Под запрет попадет и сжигание мусора. Лесные инспекторы, пожарные и добровольцы будут патрулировать территории на предмет нарушений.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter