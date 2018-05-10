Шахтер обошел Динамо по числу выигранных Кубков Украины

Горняки становились обладателями Кубка Украины 12 раз, "Динамо" – 11.

«Шахтер», обыграв вчера «Динамо» (2:0) в финале Кубка Украины, обошел киевский клуб по числу выигранных трофеев в этом турнире.

Это был 18-й финал для «Шахтера» и 16-й для «Динамо». Горняки становились обладателем Кубка Украины 12 раз, «Динамо» – 11.

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Последние 3 года в финалах Кубка побеждает «Шахтер», а свою первую победу в финале донетчане добыли в 1995 году.

Также двукратным обладателем Кубка Украины является «Черноморец» (1992, 1994), кроме того, по одному разу побеждали «Ворскла» (2009) и «Таврия» (2010).