Севилья - Реал - 3:2: "Королевский клуб" в отсутствие Роналду проиграл в Испании
«Реал» проиграл «Севилье» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе "Реала" не сыграл ряд ведущих игроков - Криштиану Роналду, Лука Модрич, Кейлор Навас, Марсело, Тони Кроос и Рафаэль Варан не были включены даже в заявку. Кроме того, Бейл был дисквалифицирован на игру из-за перебора карточек.
В первом тайме голами в составе "Севильи" отметились Виссам Бен-Йеддер и Мигель Лаюн.
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На 58-й минуте капитан мадридцев Серхио Рамос мог сократить отставание в счёте, но не реализовал пенальти. А на 84-й минуте Рамос забил в собственные ворота. "Реал" проигрывал - 0:3!
Спустя три минуты Борха Майораль отквитал один мяч, а в компенсированное арбитром время Рамос со второй попытки реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счет встречи.
«Реал» (72 очка) по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» (54) — седьмое.
"Реал" является финалистом Лиги чемпионов. 26 мая мадридский клуб сыграет с "Ливерпулем" в Киеве.
Напомним, Криштиану Роналду недавно получил повреждение и пропустил часть тренировочного процесса.