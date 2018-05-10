Ювентус - Милан - 4:0: "бьянко-нери" завоевали Кубок Италии в рекордный 13-й раз

"Ювентус" разгромил "Милан" в финале Кубка Италии.

"Ювентус" разгромил "Милан" в финале Кубка Италии и стал обладателем трофея в сезоне-2017/2018.

Матч проходил в Риме на "Стадио Олимпико" и завершился со счетом 4:0 в пользу "бьянко-нери".

Читайте такжеШевченко, Роналдиньо, Дель Пьеро и Тотти сыграют в прощальном матче Пирло

"Милан" продержался один тайм, но после перерыва поплыл и пропустил сразу четыре мяча. Дублем в составе "Ювентуса" отличился защитник "Старой синьоры" Медхи Бенатья. Также один мяч на счету экс-футболиста "Шахтера" Дугласа Косты. Четвертый гол в матче "Милан" забил себе сам – постарался экс-днепрянин Никола Калинич, выступающий сейчас за "красно-черных". В его пассиве - автогол.

Для "Ювентуса" этот Кубок стал четвертым кряду и 13-м в истории, что является рекордом для итальянского футбола.

Уже в воскресенье "Ювентус" может оформить золотой дубль - завоевать впридачу к Кубку и чемпионское звание, если на выезде не проиграет "Роме" в чемпионате.