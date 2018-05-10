Ахметов поздравил "Шахтер" и болельщиков клуба с рекордной победой в Кубке

Завоевать трофей очень трудно, но удерживать его несколько сезонов – гораздо труднее, отметил президент ФК "Шахтер".

Президент футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Ринат Ахметов поздравил команду и болельщиков с рекордной 12-й победой в Кубке Украины.

"Поздравляю игроков, тренерский штаб, сотрудников клуба и всех болельщиков «Шахтера» с красивой и уверенной победой в финале Кубка Украины!", - говорится в тексте поздравления на официальном сайте ФК "Шахтер".

"Наша команда выигрывает Кубок третий год подряд и двенадцатый раз в своей истории. Завоевать трофей очень трудно, но удерживать его несколько сезонов – гораздо труднее. Такое достижение заслуживает самых громких аплодисментов!", - отмечает президент.

"Я хочу сказать слова огромной благодарности Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу, игрокам, медицинскому персоналу, всему коллективу ФК «Шахтер», и самое главное – болельщикам «Шахтера», нашей большой футбольной семье. Ваше участие чувствуется каждую минуту и помогает преодолевать любые трудности на пути к победе. Благодаря вашей поддержке мы никогда не сдаемся и движемся только вперед. Мы играем для вас, мы побеждаем для вас, и этот Кубок – для вас, дорогие болельщики! Вместе с вами мы – огромная сила", - добавил Ахметов.

"Сегодня «Шахтер» завоевал 31-й трофей в своей украинской истории. Это достойно большого уважения и гордости. Мы продолжаем ставить только самые амбициозные цели и стремимся выигрывать в каждом матче, в каждом турнире. Я убежден, впереди у «Шахтера» много новых громких побед", - подытожил руководитель донецкого клуба.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Шахтер" выиграл у киевского "Динамо" в финале Кубка Украины со счетом 2:0.