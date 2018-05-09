Тренер Шахтера Фонсека: я счастлив выигрывать трофеи в таком великом клубе
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в финале Кубка Украины.
«Это было отличное зрелище. Атмосфера отличная, стадион полный. Каждый болел за свою команду, и это великолепно. Я счастлив выигрывать трофеи в таком великом клубе. Посвящаем победу нашим болельщикам, которых сегодня было так много. Эта победа для них.
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Если говорить об игре, то победила лучшая команда. Мы доминировали, контролировали игру, но забивать «Динамо» непросто. Проявили терпение и забили в правильные моменты. Команда выиграла абсолютно заслуженно.
Игра была очень тактической. Мы выжидали правильные моменты. Всегда непросто застать «Динамо» врасплох. Важно было забить в начале второго тайма. Потом «Шахтер» был намного лучше.
У «Динамо» великолепный тренер, которого я уважаю и хвалю. Замечательный тренер и человек.
У нас еще два матча в чемпионате. Надо выиграть как минимум один из двух. Надо подойти с концентрацией к игре с «Вересом». Я очень счастлив», – сказал Фонсека в эфире телеканала «Футбол 1».