Шахтер обыграл Динамо и завоевал Кубок Украины в 12-й раз в истории

Финальный поединок Кубка Украины завершился победой горняков со счетом 2:0.

В Днепре на стадионе "Днепр-Арена" завершился финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором встретились гранды украинского футбола - "Динамо" и "Шахтер".

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме инициатива переходила то к одной, то к другой команде. Динамовцы на 8-й минуте забили гол, но Бурда находился в положении вне игры, и арбитр справедливо отменил взятие ворот.

Самый реальный момент до перерыва имел у "Шахтера" Степаненко, но мяч после его удара попал в штангу.

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Зато сразу после отдыха горняки добились успеха. Бутко прошел с мячом полполя и сделал идеальный пас на ход Феррейре, который в падении замкнул прострел у дальней штанги. 1:0.

А на 61-й минуте досадную ошибку совершил голкипер "Динамо" Бойко, который не справился с ударом Ракицкого прямо по центру ворот. "Шахтер" удвоил преимущество - 2:0.

В последние полчаса киевляне также имели моменты, удача от "бело-синих" отвернулась.

"Шахтер" в 12-й раз в своей истории завоевывает Кубок Украины. Это рекорд по количеству выигранных трофеев (у "Динамо" - 11).

За ходом встречи можно проследить благодаря текстовой онлайн-трансляции, которую вел УНИАН.