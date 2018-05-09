Онлайн-трансляция Динамо - Шахтер: финал Кубка Украины

В Днепре проходит финальный поединок розыгрыша Кубка Украины сезона-2017/2018.

Сегодня в Днепре проходит финальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона-2017/2018.

Как сообщал УНИАН, динамовцы и горняки в 10-й раз в истории составили вместе финальную пару во втором по значимости национальном турнире. Из 9-ти предыдущих случаев, когда в финале встречались "Динамо" и "Шахтер", киевляне увозили домой трофей 5 раз, а "Шахтер" - 4.

Читайте такжеФинал Кубка Украины Динамо - Шахтер: история турнира, рекорды и самые памятные скандалы (фото, видео)

Всего же за историю "Шахтер" участвовал в 17-ти финалах Кубка, а "Динамо" - в 15-ти. Однако по количеству титулов у соперников наблюдается полное равенство - по 11. Таким образом, сегодня один из клубов завоюет рекордный 12-й трофей.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона "Шахтер" и "Динамо" встречались уже четыре раза. У горняков - одна победа (в матче за Суперкубок), а вот в рамках Премьер-лиги сильнее в очных встречах были динамовцы - две победы и одна ничья.

Стоит отметить, что на финальном матче Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" ожидается аншлаг - Днепр всего второй раз в своей истории принимает решающий матч турнира.

Начало финальной игры Кубка Украины - в 20.30.