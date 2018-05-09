Онлайн-трансляция Динамо - Шахтер - 0:2: финал Кубка Украины

В Днепре проходит финальный поединок розыгрыша Кубка Украины сезона-2017/2018.

Сегодня в Днепре проходит финальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона-2017/2018.

Как сообщал УНИАН, динамовцы и горняки в 10-й раз в истории составили вместе финальную пару во втором по значимости национальном турнире. Из 9-ти предыдущих случаев, когда в финале встречались "Динамо" и "Шахтер", киевляне увозили домой трофей 5 раз, а "Шахтер" - 4.

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Всего же за историю "Шахтер" участвовал в 17-ти финалах Кубка, а "Динамо" - в 15-ти. Однако по количеству титулов у соперников наблюдается полное равенство - по 11. Таким образом, сегодня один из клубов завоюет рекордный 12-й трофей.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона "Шахтер" и "Динамо" встречались уже четыре раза. У горняков - одна победа (в матче за Суперкубок), а вот в рамках Премьер-лиги сильнее в очных встречах были динамовцы - две победы и одна ничья.

Стоит отметить, что на финальном матче Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" ожидается аншлаг - Днепр всего второй раз в своей истории принимает решающий матч турнира.

Начало финальной игры Кубка Украины - в 20.30.

Добрый вечер!

На "Днепр-Арене" состоялась церемония открытия финала и прозвучал гимн Украины.

Вашему вниманию составы команд.

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Гармаш, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Беседин.

Запасные: Рудько, Морозюк, Ротань, Шабанов, Цитиашвили, Алибеков, Мбокани.

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Тайсон, Фред, Марлос, Патрик, Феррейра.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Нем, Коваленко, Кайоде, Додо.

Арбитр матча - Юрий Можаровский (Львов).

Все готово к началу встречи.

1. Матч начался! Динамовцы разыграли мяч в центре.

2. Шапаренко заработал штрафной удар недалеко от ворот Шахтера! Правила нарушил Алан Патрик.

3. Цыганков подал в штрафную, но горняки выиграли борьбу на втором этаже.

4. Шахтер атакует, и Гармаш нарушает правила на своей половине поля против Фреда.

5. Подача со штрафного - Исмаили бьет головой. Удар идет по центру ворот, и Бойко спокойно справляется с этой ситуацией.

6. Исмаили простреливал с левого фланга. Динамовцы выбили мяч на угловой.

7. Марлос подает - и вновь Исмаили выигрывает воздух! На этот раз бьет мимо.

8. ГОЛ? НЕТ! Динамо забивает, но из офсайда. Розыгрыш штрафного - и Бурда играет на опережение, отправляет мяч в сетку, но при этом оказывается в офсайде.

10. Феррейра на ударной позиции, но Бурда выбивает мяч за пределы поля.

11. И тут же удар Алана Патрика. Угловой для Шахтера.

12. Динамовцы разряжают обстановку у своих ворот, но ненадолго - опасная подача Бутко во владения Бойко.

13. Шахтер запрессинговал динамовцев. Команда Александра Хацкевича сейчас под давлением.

16. Немного успокоилась игра после волнительных стартовых минут.

19. Неприятное столкновение Вербича и Фреда. Оба на газоне. Пауза в игре.

21. Исмаили оказывается на газоне после встречи с Гармашем. Врачи оказывают помощь левому защитнику Шахтеру.

22. Все в порядке с Исмаили - он готов продолжить игру.

24. Пока что игра продолжается в спокойном темпе в центре поля.

26. После столкновения с Гармашем теперь уже лежит Алан Патрик.

28. Первое предупреждение в матче. Его получает Беседин за отмашку против Степаненко.

29. Опасный момент у Шахтера! Исмаили отобрал мяч у Кендзеры и мощно пробил, Бойко не без труда перевел на угловой.

32. Теперь - желтая карточка Фреду, который совершил отмашку против Беседина. Арбитр пока демонстрирует последовательность.

34. Ракицкий испытывает удачу фирменным ударом - выше ворот летит мяч.

36. А вот и момент Динамо. Подача Шапаренко с правого фланга нашла Вербича, но у того не удался удар головой с линии вратарской.

39. Неплохая атака Динамо. Кендзера подавал с правого фланга, но мяч ушел за пределы поля.

40. Беседин пробил по воротам, но несильно и неопасно для Пятова.

43. Шапаренко в подкате срубил Алана Патрика. Но судья ограничился устным предупреждением.

45+1. Вот это момент!!! В шрафной площадке динамовцев неожиданно взорвался Степаненко. Получив пас от Тайсона, Тарас пробил в ближний угол - мяч попадает в штангу, затем рикошетит во вратаря Бойко и замирает на линии ворот! Чудом не было гола!

И это последний эпизод первого тайма.

ПЕРЕРЫВ

46. Второй тайм стартовал.

47. ГООООООЛ! 0:1. Шахтер забивает!

48. Бутко пробежал полполя с мячом и сделал идеальный пас во вратарскую на ход Феррейре, который замкнул дальнюю штангу. Шахтер повел в счете.

51. Горняки по инерции продолжают атаковать, динамовцы после перерыва не могут зацепиться за мяч.

54. Динамо наконец зарабатывает угловой - Цыганков подает не очень удачно, к тому же его партнеры нарушают правила в атаке.

56. Ах, как было опасно!! Горняки ошиблись с искусственным офсайдом у себя в обороне, и Беседин вышел на свидание с Пятовым! Но переиграть голкипера ему не удалось - мяч ушел на угловой.

58. Шапаренко решается на удар - гораздо выше ворот уходит мяч.

61. ГООООЛ!!! Штрафной для горняков заканчивается взятием ворот! 0:2

62. Пушечный удар Ракицкого метров с 28-ми - мяч идет прямо по центру ворот, но немного смещается по траектории, и Бойко не справляется с этой задачей! Денис бросается в одну сторону, а мяч идет в противоход ему. Обиднейший гол пропускают киевляне...

63. Замена в составе Динамо. Вместо Шапаренко на поле выходит Мбокани.

65. Замена в составе Шахтера. Вместо Алана Патрика на поле вышел Коваленко.

69. Предупреждение динамовцу Шепелеву за фол против Фреда.

72. Цыганков подал мяч в штрафную, и Мбокани нарушил правила против Пятова.

75. Хороший момент у Динамо. Вербич продемонстрировал технику, прошел сквозь двоих защитников и опасно пробил - Пятов отбил мяч ногами!

76. Теперь уже Цыганков оказался на ударной позиции - Виктор пробил слета, но мяч ушел мимо.

77. Замена у Шахтера. Вместо Феррейры на поле вышел Кайоде.