Шахтер является фаворитом финала Кубка Украины против Динамо, по мнению букмекеров
10:59, 09 мая 2018Футбол
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Тем не менее, вероятность ничьей или победы "Динамо" аналитики ведущих букмекерских контор считают также не маленькой.
ФФУ
Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают донецкий "Шахтер" фаворитом в предстоящем финальном матче Кубка Украины против "Динамо".
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Средний коэффициент ведущих контор вывел специализированный сайт BetExplorer. На победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 1,87 к 1, на ничью в основное время - 3,34 к 1, а на победу "Динамо" - 3,78 к 1.
Как сообщал УНИАН, финальный поединок Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня в Днепре на "Днепр-Арене". Начало игры - в 20.30.
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