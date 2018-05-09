Шахтер является фаворитом финала Кубка Украины против Динамо, по мнению букмекеров

Тем не менее, вероятность ничьей или победы "Динамо" аналитики ведущих букмекерских контор считают также не маленькой.

Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают донецкий "Шахтер" фаворитом в предстоящем финальном матче Кубка Украины против "Динамо". Читайте такжеФинал Кубка Украины Динамо - Шахтер: история турнира, рекорды и самые памятные скандалы (фото, видео) Средний коэффициент ведущих контор вывел специализированный сайт BetExplorer. На победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 1,87 к 1, на ничью в основное время - 3,34 к 1, а на победу "Динамо" - 3,78 к 1. Как сообщал УНИАН, финальный поединок Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня в Днепре на "Днепр-Арене". Начало игры - в 20.30.

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