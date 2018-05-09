Селезнев впервые за последний год вызван в сборную Украины

Андрей Шевченко назвал восьмерых легионеров, которые получили приглашения на два ближайших матча с Марокко и Албанией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал восьмерых легионеров, вызванных на ближайшие матчи национальной команды против Марокко и Албании.

Впервые с июня прошлого года в национальную команду вызван форвард Евгений Селезнев, ныне играющий в турецком "Акхисаре". В последний раз он вызывался в сборную на матч с Финляндией (2:1) год назад.

Ярмоленко получал вызов на мартовские матчи против Японии и Саудовской Аравии, но не приезжал на них из-за травмы, которая оставила его вне игры с января и до конца апреля.

Список вызванных футболистов

Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Боруссия Д, Германия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Селезнев (Акхисар, Турция), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Славия, Чехия)

Список футболистов, вызванных из чемпионата Украины, станет известен позже.

Матч против Марокко состоится 31 мая, а против Албании — 2 июня. Сборы национальной команды, по информации СМИ, начнутся 24 мая.