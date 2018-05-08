Легенда Динамо в третий раз за четыре года стал чемпионом Англии

Сергей Балтача возглавляет "Чарльтон" (U-18).

Бывший футболист киевского «Динамо» украинец Сергей Балтача в качестве главного тренера «Чарльтона» (U-18) выиграл молодежный чемпионат Англии.

В финальном матче плей-офф команда Балтачи обыграла «Кристал Пэлас» (U-18) со счетом 2:0 и в третий раз за последние четыре года оформила чемпионство. В интервью официальному сайту «Чарльтона» Балтача заявил, что эта победа – триумф, в первую очередь, команды, а не отдельных личностей.

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«Не могу описать, что я чувствую. Я очень горжусь своими подопечными. Невероятное достижение. В этом сезоне ребята так усердно работали, и это огромная награда для них. Было бы несправедливо выделять отдельных игроков. Это было отличное командное выступление», - отметил Сергей Балтача.

Отметим, что в академии «Чарльтона» Балтача работает с 2001 года, но в 2012 году временно сотрудничал с «Челси».

Молодежная команда "Чарльтона" под руководством Балтачи выиграла национальный титул в 2015-м, 2016-м и 2018 годах.

Сергей Балтача - легендарный игрок и капитан киевского "Динамо", обладатель Кубка кубков 1986 года, 4-кратный чемпион СССР, вице-чемпион Европы 1988 года.