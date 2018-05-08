В харьковском Металлисте-1925 сменился главный тренер

Клуб возглавил экс-игрок "Металлиста" Сергей Валяев.

Бывший полузащитник "Металлиста" Сергей Валяев стал главным тренером футбольного клуба "Металлист 1925" (Харьков). Об этом сообщает официальный сайт харьковчан.

Детали соглашения с 39-летним специалистом не сообщаются. На должности наставника Валяев сменит Александра Иванова, который ранее подал в отставку.

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Работа в "Металлисте 1925" - не первый опыт Валяева в качестве главного тренера. В 2016 году он занимал пост наставника "Никополя", однако летом покинул команду, после чего работал в аматорском "Металлист-Юниоре".

Валяев известен своими выступлениями за "Металлист". С 2005-го по 2012 год он провел 209 матчей в футболке харьковской команды, в которых отметился 14 голами.

Также в активе экс-полузащитника — выступления за сборную Украины (3 поединка).

Как сообщал УНИАН, "Металлист 1925" близок к тому, чтобы обеспечить выход в Первую лигу. Харьковчане идут на 2-м месте в турнирной таблице, имея в активе 60 очков, и за 4 тура до завершения чемпионата опережают "Энергию", идущую на 3-м месте, на 6 очков.